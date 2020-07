Son dakika... Maskeli, eldivenli hırsız 16 eve böyle girdi

Maskeli, eldivenli hırsız 16 eve böyle girdi

Adana'da korona virüs maskesi takıp, eldiven ve bere giyerek 16 eve tırmanmak suretiyle girip binlerce lira çalan hırsız, son işinde polis tarafından bir otomobilin altında gizlenirken yakalandı

Hırsızın evlere girme anı ise saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da korona virüs maskesi takıp, eldiven ve bere giyerek 16 eve tırmanmak suretiyle girip binlerce lira çalan hırsız, son işinde polis tarafından bir otomobilin altında gizlenirken yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, maske, eldiven ve bere takarak apartmanların giriş katlarındaki dairelere şebeke demirlerinde tırmanarak açık olan balkon ve pencereden eve girip, hırsızlık yapan bir şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, 13 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerindeki bir apartmana girdiğini tespit eden polisler, harekete geçti. Adrese ulaşan polisleri gören şüpheli, apartmanın balkonundan atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu, 86076. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin altına girerek saklanmaya çalışan şüpheli, yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin, Tarsus Cezaevi'nden Covid-19 iznine çıkan Bilal K. olduğu, hırsızlıktan 24 suç kaydı bulunduğu ve 15 gün içinde 16 hırsızlık olayın karıştığı belirlendi. Bilal K.'nın üst aramasında 4 bin 220 TL, evinde yapılan aramalarda ise kol saati ve kadın çantaları ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini kabul eden Bilal K.'nin paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öne sürüldü.

Bilal K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlının tırmanarak evlere girmesi de an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.