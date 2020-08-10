SON DAKİKA! LGS tercih sonuçları açıklandı! Lise kayıtları ne zaman yapılacak? LGS tercih sonuç ekranı

Son dakika! LGS sonuçları açıklandı. 10 Ağustos'ta açıklanacak sınavın saati belli değildi. Sabah saatlerinde MEB sitesinde sonuçlar açıklandı. Site yoğunluk fazla olurken sonucu öğrenen adaylar kayıt telaşına düştü.

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçları öğrenen adaylar, kayıt işlemleri aile ilgili araştırma yapmaya başladı. Lise kayıtları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. 1. nakil başvuruları 10-147 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI İTİRAZ HAKKI

Aday 10 gün ,içinde dava açabilir. 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.