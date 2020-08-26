Son Dakika | Koroya 'iç çamaşırlı' mesajı müfettişler soruşturacak
Son dakika gelişmesine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sanatçılara, "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa ben bildireceğim" mesajı gönderen Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş hakkında soruşturma başlatlıacağını bildirdi.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sanatçılara, "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa ben bildireceğim" mesajı gönderen Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş hakkında soruşturma başlatlıacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçen ocak ayında atanan Gürsel Bilmiş, korodaki sanatçıların yer aldığı WhatsApp grubunda, "Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır" mesajını paylaştı.