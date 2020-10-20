Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
20.10.2020 17:28 | Güncelleme: 20.10.2020 17:36
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı Adliyeye ekmek bıçağı ile gelen kişi, mahkemeye yarım saat kala eşini bıçakladı Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından...
Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
Adliyeye ekmek bıçağı ile gelen kişi, mahkemeye yarım saat kala eşini bıçakladı