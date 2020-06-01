Son dakika! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika güncel haberine göre KONTROLLÜ normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

01.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:25
KONTROLLÜ normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükeşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 18.00'de trafik yüzde 54 olarak görülüyor.

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