Son dakika! İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
22.10.2020 10:17 | Güncelleme: 22.10.2020 10:20
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.