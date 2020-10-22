Son dakika! İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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22.10.2020 10:17 | Güncelleme: 22.10.2020 10:20

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.