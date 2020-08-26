Son dakika haberleri | Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

ABD'nin Wisconsin kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından devam eden protestolarda 2 göstericinin ölümüyle bağlantılı olarak 17 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

ABD'de geçtiğimiz Pazar günü 29 yaşındaki Jacob Blake'in polis tarafından sırtından ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protestolar üçüncü gününde devam ediyor. Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde dün yapılan protestolarda göstericiler ile silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Kenosha Polis Şefi Daniel Miskinis yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde birinci derece cinayet şüphesiyle 17 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Öte yandan Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından 7 el ateş ederek vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake'in hastanede tedavisi devam ediyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını belirtmişti.

(İHA)