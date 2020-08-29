Son dakika haberleri | Torununun kavgasına karışan dedenin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 gün önce torunun kavgasını ayırmak isterken dede Sebahattin Dağdelen'in silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan diğer bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

29.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:11

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 gün önce torunun kavgasını ayırmak isterken dede Sebahattin Dağdelen'in silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan diğer bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. ile Dağcan Elgün arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu silahlı kavga çıkmıştı. O esnada kavgayı ayırmak isteyen 67 yaşındaki Sebahattin Dağdelen silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada hayatını kaybeden Dağdelen'in torunu tarafından vurulduğu iddia edilen Dağcan Elgün ise ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

2 gündür Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Dağcan Elgün hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında kayıplara karışan şüpheli Ş.D.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor. - SAKARYA