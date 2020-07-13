Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa...
Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
13.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:43
Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi