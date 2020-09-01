Son dakika haberleri... Tarladan eve dönen motosikletli çiftçi kazada öldü

Denizli'de motosikletli sürücü tarladan evine döndüğü sırada yoldan çıkması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 56 yaşındaki çiftçi Musa Kara hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesi Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya çalışmaya giden çiftçi Musa Kara (56), evine dönmek için motosikleti ile ilçe merkezinden Sazak Mahallesi'ne yola çıktı. Henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Kara, mahalle yakınlarında yoldan çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletin altında kalan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarma ve savcılık ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ