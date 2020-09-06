Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) Yangına tabii ki şu saatlerde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz."