'Tedirgin hırsızın' bir otelden cep telefonu çaldığı görüntüler kameralara yansıdı

Taksim'de bulunan bir otele giren şahıs, çalışanların kullandığı odaya giderek kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızın, telefonu çalmadan önce odada tedirgin olarak dolaşması kameralara anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir şahıs otele girerek çalışanların kullandığı odaya yöneldi. Şahıs koridorda bir süre dolaştıktan sonra sigara yakmaya başladı.

TEDİRGİN AMA YİNE DE TELEFONU ÇALDI

Bir yandan sigara içen diğer yandan etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmamasını fırsat bilerek odaya girdi. Odada bir bekleyen şahıs, masada duran cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahsın tedirginliği ise dikkat çekti.