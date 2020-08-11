Son dakika haberleri! Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve...
Son dakika gelişmesine göre Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.
11.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:56
Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı