Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı
13.10.2020 09:20 | Güncelleme: 13.10.2020 09:26
Son dakika ekonomi haberi... Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm'in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.
Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm'in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.