Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA...
Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.
18.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:51
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."