Son dakika haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite...
Son dakika haberine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir.
23.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:18
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir."