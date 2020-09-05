Son dakika haberleri... KKTC'de Akdeniz Fırtınası esecek

Son dakika haberlerine göre Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

05.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:16

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.