Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim kimsenin hakkında go¨zu¨mu¨z yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun c¸igˆnenmesine asla razı olmayız
26.10.2020 18:51 | Güncelleme: 26.10.2020 18:54
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim kimsenin hakkında go¨zu¨mu¨z yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun c¸igˆnenmesine asla razı olmayız"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim kimsenin hakkında go¨zu¨mu¨z yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun c¸igˆnenmesine asla razı olmayız"