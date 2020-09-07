Son dakika haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
07.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:04
Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Ekrem K. yönetimindeki 27 AFC 361 plakalı hafif ticari araç, Beykent Mahallesi'nde 15. Cadde'de kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.