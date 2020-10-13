Son dakika haberi! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
13.10.2020 23:04 | Güncelleme: 13.10.2020 23:16
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.