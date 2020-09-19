Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı
Son dakika habere göre Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
19.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:58
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.