Son dakika haberleri! Erdoğan: (Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik
16.10.2020 18:51 | Güncelleme: 16.10.2020 18:54
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"
Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"