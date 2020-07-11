Son dakika haberleri... Erdoğan: Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."
11.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:48
Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."