Son dakika haberleri! Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan...
Son dakika haberi: Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.
18.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:08
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.