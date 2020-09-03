Son dakika haberleri! Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde patlama meydana geldi.

03.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:54

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde patlama meydana geldi.

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Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.