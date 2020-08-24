Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır.
24.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır."