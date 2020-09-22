Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk."