Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı.
22.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk."