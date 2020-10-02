Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanları ve kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." dedi.

Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, bugüne kadar ne dedilerse yaptıklarını, ne söyledilerse arkasında durduklarını, ne taahhüt ettilerse yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutum karşısında, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumuna geldiğini ifade etti.

"Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık, zevkten değil, sadece oralardan yapılacak saldırıları merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."

Erdoğan, benzer bir oyunun Akdeniz'de de oynanmak istendiğine dikkati çekerek, KKTC deniz sahasının ardından Libya ile varılan anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru faaliyet alanı haline dönüştürdüklerini söyledi.

"Diyalog çağrımıza kulak verdiler"

Karadeniz'de keşfettikleri büyük doğal gaz rezervinin hem emeklerin karşılığının alınmasına hem de milletin moral bulmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa da Kafkasya'da kritik gelişmelerin yaşanmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir."

Türkiye'nin, yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasının, içeride ve dışarıda verilen mücadelenin zafere ulaşmasına bağlı olduğunun altını çizen Erdoğan, bunun için her fırsatta 2023 hedeflerine ulaşmanın önemine işaret ettiklerini, bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

"Kalkınma hamlelerimizi ihmal etmiyoruz"

Geçmişte bu tür kritik dönemlerin hepsinde Türkiye'nin vaktini ve enerjisini kendi iç mücadelesiyle yitirmesine neden olanların bu defa hüsrana uğradığını vurgulayan Erdoğan, milletin gösterdiği birlik ve beraberlik sayesinde bu oyunları boşa çıkardıklarını, tüm tuzakları bozduklarını vurguladı.

"Bir yandan 83 milyon vatandaşımızın her birinin geleceğini güvence altına alan bu büyük mücadeleyi verirken, diğer yandan kalkınma hamlelerimizi de ihmal etmiyoruz." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Özellikle ekonomide geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Salgının etkisiyle ikinci çeyrekte biraz durakladık, şimdi üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün, eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığının müjdesini milletimizle paylaştık. Bugün de otomotiv satışlarının 90 binin üzerine çıkarak, yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay, yılın rekorunu kırdı. Daha geçen hafta Gaziantep'teki Organize Sanayi Bölgemizde 300'ün üzerinde tesisin birden açılışını yaptık. Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyüme, gelişme, kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler."

"Türkiye'nin ilk bisiklet pisti yapılacak"

Erdoğan, bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir ülkenin her köşesinde gördüklerini belirterek, son 18 yılda Konya'ya toplam 60 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Bunun Konya'ya olan aşklarından, sevdalarından kaynaklandığını dile getiren Erdoğan, eğitimde 8 bin 604 derslik inşa ettiklerini, şehre biri devlet üniversitesi olmak üzere 3 yeni üniversite kazandırdıklarını, üniversite öğrencileri için 20 bin 537 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, toplamda 7 bin yatak kapasiteli 3 yükseköğrenim yurdunun inşasının devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, stadyumla toplam 70 spor tesisini, gençlik merkezi gibi eserleri tamamladıklarını, eskileri yenilediklerini belirterek, 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın gelecek yıl Konya'da yapılacağını, bu kapsamda şehre jimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi tesislerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bisiklet pisti yarışmalarının yapılacağı alanın da inşa edileceğini söyledi.

(Sürecek)