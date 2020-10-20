  

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.

20.10.2020 13:39 | Güncelleme: 20.10.2020 13:42

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."