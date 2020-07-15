Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya,...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.
15.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır."