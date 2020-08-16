Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.
16.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak."