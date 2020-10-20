Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.
20.10.2020 13:33 | Güncelleme: 20.10.2020 13:36
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir."