Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan da salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

