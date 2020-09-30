Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj Açıklaması
30.09.2020 19:06 | Güncelleme: 30.09.2020 19:32
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan da salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan da salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.