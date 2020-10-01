  

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu...

01.10.2020 14:50 | Güncelleme: 01.10.2020 14:53

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir."

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