Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu...
01.10.2020 14:50 | Güncelleme: 01.10.2020 14:53
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir."