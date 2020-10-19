  

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz.

19.10.2020 12:23 | Güncelleme: 19.10.2020 12:26

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."