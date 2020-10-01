Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri...
01.10.2020 14:45 | Güncelleme: 01.10.2020 14:49
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür."