Son dakika haberleri... Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
08.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:48
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
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Sarılar Mahallesi'ndeki tren yolu yakınlarında bulunan "8 Temmuz Anıtı" önünde toplanan grup, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu brandayı açtı.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Hayrettin Çil, burada yaptığı konuşmada, 16 Temmuz'da olayın yaşandığı yerde mahkemenin belirlediği bilirkişi heyetinin keşif yapacağını söyledi.
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