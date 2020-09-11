Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar)...
Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."
11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:56
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."