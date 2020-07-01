Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira...
Son dakika spor haberi: Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
01.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.