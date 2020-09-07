Son dakika haberleri... Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

07.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

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Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.

Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.