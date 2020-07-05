Son dakika haberleri: Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor

Bursa'da Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi, artık gelinlerin de yüzünü güldürüyor. Sandıklardan çıkan gelinlikler, yeni düğün yapacakların hayallerini süslüyor. Askı gelinlik projesinin çok dikkat çektiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çürümeye terk edilen gelinliklerin başkalarının en mutlu anını süsleyebileceğini söyledi.



Nilüfer Belediyesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Görükle Mahallesi'ndeki Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletiyor. Bursalı vatandaşların getirdikleri abiyeden elbiseye, ayakkabıdan oyuncağa, pantolondan gömleğe kadar birçok ürün temizlenip ütülendikten sonra askılara asılarak ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Bir alışveriş merkezini andıran mağazadaki gelinlikler ise göze çarpıyor. Vatandaşların sandıklarda naftalinleyip sakladığı gelinlikler, hayalini kurup alamadığı ihtiyaç sahibi kızların ve ailelerinin yüzünü güldürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün kısıtlamasının 1 Temmuz'da kaldırılması, mağazadaki gelinliklerin de hızlı tükenmesine sebep oldu.



Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen iki mağaza da kapılarını yeniden açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı merkezlerde ihtiyaç sahipleri kayıt yaptırdıktan sonra yararlanabiliyor. Hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veren mağazalardan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kayıt yaptırdıktan sonra sosyal mesafeyi koruyarak, maske, eldiven kullanarak merkezden faydalanıyor.



Giymiyorsanız Giydirin mağazalarından 2019 yılında 3 bin 374 aile ve 914 öğrencinin yararlandığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu atölye, hayırsever vatandaşların dolaplarında kalan kıyafetlerden çocuklarının oyuncaklarına kadar her şeyi kabul ediyor. Gelen ürünlerin bakımları sağlandıktan sonra askılarla bir mağaza düzeninde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Bunların içerisinde ayakkabı, elbise gibi birçok farklı ürünün yanında gelinlik gibi ihtiyaç olan ama az bulunan ürünler de gelmeye başladı. Biz de gelen gelinlikleri ihtiyaç sahibi olanlara teslim ediyoruz. İhsaniye ve Görükle mahallelerindeki mağazalarımız salgın sonrası hizmet vermeye başladı. Gelinlikler verdiğimiz ailede kalıyor. Ancak bırakmak isterse, onun hayalindeki gibi başkalarının da hayalini gerçekleştirirse kabul ediyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz giyilmeyen tüm kıyafetlerinizi bize getirebilirsiniz. Hatta bir telefonla sizin kapınızdan da alabiliriz" dedi. - BURSA