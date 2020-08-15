Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI

Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Hadımköy Eski Edirne yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yardım için çevredekiler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.