Son dakika haberleri | Antalya'da termometreler yükselişe geçti, esnaf 'karpuz gibi çatlayacağız' dedi

Antalya'da termometreler 38 dereceyi gösterdi, alevlerin önünde ekmek parası için çalışan esnaflar zorlandı. Alın terini bu sıralar oldukça fazla döken esnaf, işine ara verip sık aralıklarla kafasından aşağı soğuk dökerek serinledi, "Sıcaklık biraz daha artarsa karpuz gibi çatlayacağız" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini bildirmesinin ardından, bugün öğleden sonra Antalya'da hava sıcaklığında artış kendisini göstermeye başladı. Kentte termometreler 38 dereceye çıkarken, sokakta yürüyen vatandaşlar ve tatilciler sıcaktan bunaldı, sokaktaki temizlik personelleri, alevlerin önünde çalışarak ekmek parası kazanmaya çalışan esnaf da ter döktü.

"Dışarısı 38, burası 108 derece"

37 yıldır döner ustalığı yapan Gülbeyi Düzen, sıcaktan ve terden gözünü açmakta zorlandığını belirterek, "Dışarıda 38 derece ise burası 108 oluyor. Her gün ateşin karşısında çalışıyorsun. Zor oluyor, çalışmazsan da olmuyor. Sonuçta ekmek parası" dedi.

"Karpuz gibi çatlayacağız"

Sıcaktan bunalan bir esnaf Rahim Yaman, "Soğuk suyu kafamıza dökerek serinliyoruz. Bu sıcakta çalışmak zor. Biraz daha sıcaklık artarsa karpuz gibi çatlayacağız. Allah bu sıcakta dışarıda kalanlara yardım etsin. Günde 7-8 litre su içiyoruz. Müşterinin karşısına terli çıkmamak için kafama yüzüme su döküyorum. Maskesiz çalışmıyorum. Maske de zorluyor ama sağlık için mecburuz" diye konuştu.

Vatandaşlardan 76 yaşındaki Nazım Erdoğan da havanın çok sıcak olmasının yanı sıra nemin de bunaltıcı olduğunu belirterek, "Serinlemek için gömleğimi açıyorum hava geliyor. Maskeyle de zor oluyor ama mecburi takıyoruz. Sıcaktan ziyade nem de kötü." ifadelerini kullandı. - ANTALYA