Son dakika haberleri: Ankara'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Ankara'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.

13.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:53

Ankara'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY üyeliği"nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.