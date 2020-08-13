Son dakika haberleri: Ankara'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika gündem haberi: Ankara'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.
13.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:53
Ankara'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY üyeliği"nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.