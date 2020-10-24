Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız." dedi.

