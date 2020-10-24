Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)
24.10.2020 13:57 | Güncelleme: 24.10.2020 14:08
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız." dedi.