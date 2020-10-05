Son dakika haberleri... Akar: Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli,...

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05.10.2020 14:27 | Güncelleme: 05.10.2020 14:27

Son dakika haberlerine göre Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"

Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"

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