Son dakika haberleri! Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.
19.10.2020 19:17 | Güncelleme: 19.10.2020 19:17
Son dakika gündem haberi... Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.