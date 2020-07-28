Son dakika haberi | 'Yol verme' kavgasında sopalı saldırı kamerada

Son dakika haberlerine göre BURSA'da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 3 kişi, diğer otomobil sürücüsüne yumruk ve sopayla saldırdı.

28.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:29

BURSA'da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 3 kişi, diğer otomobil sürücüsüne yumruk ve sopayla saldırdı.

Kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliklikleri belirsiz iki otomobil sürücüsü arasında yol vermeme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, otomobildekilerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 3 kişi, diğer otomobil sürücüsüne yumruk ve sopayla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Taraflar otomobillerine binerek, bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.