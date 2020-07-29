Son dakika haberi! TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirileceği yönetim kurulu toplantısına katıldı.
29.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:58
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirileceği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulundu.