Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler"