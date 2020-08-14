Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki...

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor.

14.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler